Çağrı merkezi, çözüm köprüsü olmaya devam ediyor

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına kurduğu Çağrı Merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm köprüsü oluyor. 2022 yılında vatandaşlardan gelen 6 bin 10 çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi, vatandaşların talep ve isteklerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretilmesini sağlıyor.

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezine 2022 yılında vatandaşlar tarafından telefonla 4 Bin 711, sosyal medyadan 223 ve WhatsApp ihbar hattı üzerinden de Bin 076 adet başvuru yapıldı.

Yapılan başvurular, çağrı merkezi görevlileri tarafından belediyenin ilgili birimlerine ve talebe göre de ilgili diğer kuruluşlara yönlendirilerek vatandaşların taleplerinin çözüme ulaştırılması sağlandı.

Menteşe Belediyesi çağrı merkezinin, halkın öneri, istek ve taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İletişim çağının bir gerekliliği olarak 2017 yılında kurmuş olduğumuz Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir çözüm köprüsü pozisyonunda. Halkımız; istek, öneri ve şikâyetlerini gerek sosyal medya üzerinden gerek telefonla çağrı merkezimize iletebiliyorlar. Çağrı Merkezi görevlimiz tarafından kayıt altına alınan talep ve öneriler hızlı bir şekilde ilgili birimlerimize iletiliyor. Yetki ve sorumluluk alanımız dışında kalan talepler ise yine görevlimiz tarafından ilgili kurumlara iletiliyor. Talep sonuçlandığı ve çözüme kavuştuğu zaman da vatandaşlarımızı tekrar bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

Menteşe belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar 0 (252) 214 48 80 numaralı telefondan, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattından veya belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden 7 gün 24 saat talep, şikâyet ve önerilerini iletebiliyorlar.