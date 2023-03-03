Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı’ndan “Bir bilet senden, bir bilet bizden” kampanyası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir çok kurum kuruluş, siviltoplum örgütleri ve hayır sever vatandaşlar bölgeye yardım için seferber olurken Çağdaş Bodrumspor “Bir Bilet Senden, Bir Bilet Bizden” kampanyası ile sezon boyunca basketbol maçlarını izlemeye gelenlerin aldığı bilet sayısı kadar bilet alarak depremzede vatandaşların yaralarını saracak.

Depremin ilk gününden buyana yardımlarıyla kendinden sıkça söz ettiren Çağdaş Bodrumspor basketbol takımı yaptıkları yardımlara bir yenisini daha ekleyerek bu seferde basketbol maçını izlemek için bilet alan vatandaşlara 1 bilette kendileri alarak depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Sezon boyunca devam edecek kampanyaya tüm Bodrum halkını da davet ettiler.

Deprem mağduru vatandaşlara yönelik önemli bir destek projesi hayata geçireceklerini belirten Çağdaş Bodrumspor Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan, “Lig boyunca evimizde oynayacağımız her karşılaşmada, seyircilerimiz 20 TL karşılığında bilet alarak karşılaşmaları izlerken, satılan bilet adedi kadar bilet ücretini üzerine ekleyerek bir fon oluşturacağız. Bu fonda biriken meblağı, deprem mağdurlarına iletilmek üzere gerekli kurum ve kuruluşlara aktaracağız” dedi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor ligin 19’uncu haftasında Pazar günü evinde Antalya Güneşi ile karşılaşacak. Antrenman yapan basketbolcular gelirlerin depremzedelere aktırılması konusunda memnuniyetlerini dile getirdi.

Yapılan projeyle ilgili konuşan Çağdaş Bodrumspor Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan, “ Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Çağdaş Bodrumspor olarak bundan sonraki maçlarımızda ‘ Bir bilet senden, bir bilet bizden’ kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Taraftarlarımız artık bir bilet aldığında onun bir karşılığını da bizler toplayıp depremzedelere ve depremde ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştıracağız. Buna da sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Herkesi bu kutsal görevde desteklerini ve katılımlarını bekliyoruz. Sene başındaki ilk toplantıda aynı şeyi söylemiştim. Biz şampiyon olacağız. Buna gönülden inanıyorum bunun da sebebi sadece sportif gerekçelerle değil, buradaki insanların karakterlerini çok iyi bildiğim için biz şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Ligde hedeflerinin süper lige çıkmak olduğunu söyleyen Çağdaş Bodrumspor Antrenörü Ender Arslan, “ Bizim için çok zor günler, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimiz için çok zor ama oradaki insanlar kadar bu durumu anlayamayız. Bu üzücü sebep nedeniyle lige ara verilmişti. Bende yeni geldim, hazırlık sürecimiz oluştu. Kulübün yaptığı organizasyon çok önemli. Bizde bir nebze olsun yardımımızın dokunmasını istiyoruz. İnsanların yaralarını sarmaya bir katkımız olursa ne mutlu bize o yüzden bütün Bodrumluları maça bekliyoruz. Sezonun geleceği ile ilgilide bizim tek bir hedefimiz var süper lige çıkmak. Bunu da direkt çıkmak olarak başarmak istiyoruz. Kolay olmayacak zorlu bir yol. Umarım ligin sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz oluruz” dedi.

Takım kaptanı Erkan Veyseloğlu ise , “ Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan durumlardan dolayı içimiz parçalanıyor. Kulübümüz anlamlı bir organizasyon gerçekleştirecek. Yaraları sarmak için bizimde böyle bir desteğin içinde olmamız bizi de mutlu ediyor. Elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Önümüzde 3 önemli maç var. Bunları adım adım aşıp hedefimiz süper lige çıkmak. Biz bunu yapabileceğimize ve Bodrum halkına süper ligi armağan edeceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.