banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

‘Buzağı Kalkanı’ projesinin tanıtımı yapıldı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon 350 bin TL destek sağlanan ve Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında Buzağı Kalkanı projesinin tanıtımı yapıldı. Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türker, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

MUĞLA 10.03.2022, 11:35
‘Buzağı Kalkanı’ projesinin tanıtımı yapıldı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon 350 bin TL destek sağlanan ve Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında Buzağı Kalkanı projesinin tanıtımı yapıldı. Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türker, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen, 2020 yılında 37 işletme ile başlayan Hastalıktan Arilik Projesi iki yıl içerisinde 133 işletmeye ulaşarak Türkiye sıralamasında 2’nci olma başarısını gösterdi. Projenin ikinci aşaması olan Buzağı Kakanı projesiyle hastalık nedeniyle buzağı ölümlerinin engellenmesi hedefliyor.

Arilik projesinin devamında YİKOB tarafından 2 Milyon 350 Bin lira destek sağlanan Buzağı Kalkanı Projesi ile ilk etapta ari işletmelerde bulunan gebe ineklere 3 yıl boyunca aşı uygulaması yapılacak. Proje sonunda 22 bin gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması hedeflenmektedir. Yine tüm işletmelere buzağı biberonu dağıtımı ile doğru besleme eğitimleri ve göbek dezenfektanı dağıtımı ile de doğum sonrası dezenfeksiyon ve diğer hastalık etmenlerine karşı korunma eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Konuşmasında işletmesine arilik kazandırmak için projeye dahil olduğunu 2 yıldır projeyi uyguladığını ve kazancının iyi olduğunu ifade eden işletme sahibi Hüseyin Karadağ buzağı ölümlerini önlemek için hayata geçirilen Buzağı Kalkanı projesinin çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek hayvancılık ile uğraşan çiftçilere arilik çalışmasına katılmaya davet etti.

Yeşilçam mahallesinde üretimin esas olduğunu, başta hayvancılık olmak üzere her alanda üretimin olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Salih Yaylalı bölgede hayvancılığın ilerlemesinde Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çok etkili olduğunu, Arilik ve Buzağı Kalkanı projelerinin bölgede yapılan hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğini artıracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla’da Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında başlangıçta 37 olan işletme sayısının 133’e çıktığını, şu ana kadar 11 Bin 500 hayvanın hastalıktan ari hale geldiğini söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak Hastalıktan Arilik projesinde elde edilen sonuçlarla Muğla’nın ülkemizde 2’nci sıraya yerleştiğini, 2023’e kadar ilimizde 30 bin büyükbaş hayvanın hastalıktan ari hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının proje desteklerini artırdığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bugün ziyaret edeceğimiz işletmemizin faydalanmış olduğu destekleme tutarı yaklaşık 200 bin lira. Bu çok ciddi bir rakam. Hastalıktan Arilik Projesini destekleyen Buzağı Kalkanı Projesi yine Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın himayesinde Muğla Valiliği YİKOB tarafından 2 Milyon 350 Bin lira kaynak aktarılarak desteklendi. Buzağı Kalkanı Projesinde İlk etapta ari işletmelerde bulunan gebe ineklere 3 yıl boyunca aşı uygulaması yapılacak, proje sonunda 22 bin gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması suretiyle buzağıları hastalıklardan korumayı hedefliyoruz. Yine tüm işletmelere buzağı biberonu dağıtımı ile doğru besleme eğitimleri ve göbek dezenfektanı dağıtımı ile üreticilerimize doğum sonrası dezenfeksiyon ve diğer hastalık etmenlerine karşı korunma eğitimlerini vereceğiz. Tüm çiftçilerimizi projelerimizden ve çalışmalarımızdan faydalanmaya davet ediyorum“ dedi.

Tarımsal üretimin yanında hayvancılık projelerinin de desteklendiğini belirten Vali Orhan Tavlı Hastalıktan Arilik Projesi ile Buzağı Kalkanı Projesinin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklendiğini ayrıca Seydikemer ilçesinde, Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Organize Sanayi Bölgesi Projesinin çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Bin 200 dekar alanda kurulması planlanan, özellikle hayvancılığı ve tarımı destekleyecek olan, bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracağı öngörülen Süt Organize Sanayi Projesinin yaklaşık 500 milyon liralık bir proje olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, projenin bu yıl resmiyet kazanacağını ve alt yapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18