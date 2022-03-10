Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon 350 bin TL destek sağlanan ve Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında Buzağı Kalkanı projesinin tanıtımı yapıldı. Ula İlçesi Yeşilçam Mahallesinde gerçekleştirilen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türker, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen, 2020 yılında 37 işletme ile başlayan Hastalıktan Arilik Projesi iki yıl içerisinde 133 işletmeye ulaşarak Türkiye sıralamasında 2’nci olma başarısını gösterdi. Projenin ikinci aşaması olan Buzağı Kakanı projesiyle hastalık nedeniyle buzağı ölümlerinin engellenmesi hedefliyor.

Arilik projesinin devamında YİKOB tarafından 2 Milyon 350 Bin lira destek sağlanan Buzağı Kalkanı Projesi ile ilk etapta ari işletmelerde bulunan gebe ineklere 3 yıl boyunca aşı uygulaması yapılacak. Proje sonunda 22 bin gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması hedeflenmektedir. Yine tüm işletmelere buzağı biberonu dağıtımı ile doğru besleme eğitimleri ve göbek dezenfektanı dağıtımı ile de doğum sonrası dezenfeksiyon ve diğer hastalık etmenlerine karşı korunma eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Konuşmasında işletmesine arilik kazandırmak için projeye dahil olduğunu 2 yıldır projeyi uyguladığını ve kazancının iyi olduğunu ifade eden işletme sahibi Hüseyin Karadağ buzağı ölümlerini önlemek için hayata geçirilen Buzağı Kalkanı projesinin çok faydalı olacağına inandığını ifade ederek hayvancılık ile uğraşan çiftçilere arilik çalışmasına katılmaya davet etti.

Yeşilçam mahallesinde üretimin esas olduğunu, başta hayvancılık olmak üzere her alanda üretimin olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Salih Yaylalı bölgede hayvancılığın ilerlemesinde Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin çok etkili olduğunu, Arilik ve Buzağı Kalkanı projelerinin bölgede yapılan hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğini artıracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla’da Hastalıktan Arilik Projesi kapsamında başlangıçta 37 olan işletme sayısının 133’e çıktığını, şu ana kadar 11 Bin 500 hayvanın hastalıktan ari hale geldiğini söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak Hastalıktan Arilik projesinde elde edilen sonuçlarla Muğla’nın ülkemizde 2’nci sıraya yerleştiğini, 2023’e kadar ilimizde 30 bin büyükbaş hayvanın hastalıktan ari hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının proje desteklerini artırdığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Bugün ziyaret edeceğimiz işletmemizin faydalanmış olduğu destekleme tutarı yaklaşık 200 bin lira. Bu çok ciddi bir rakam. Hastalıktan Arilik Projesini destekleyen Buzağı Kalkanı Projesi yine Sayın Valimiz Orhan Tavlı’nın himayesinde Muğla Valiliği YİKOB tarafından 2 Milyon 350 Bin lira kaynak aktarılarak desteklendi. Buzağı Kalkanı Projesinde İlk etapta ari işletmelerde bulunan gebe ineklere 3 yıl boyunca aşı uygulaması yapılacak, proje sonunda 22 bin gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması suretiyle buzağıları hastalıklardan korumayı hedefliyoruz. Yine tüm işletmelere buzağı biberonu dağıtımı ile doğru besleme eğitimleri ve göbek dezenfektanı dağıtımı ile üreticilerimize doğum sonrası dezenfeksiyon ve diğer hastalık etmenlerine karşı korunma eğitimlerini vereceğiz. Tüm çiftçilerimizi projelerimizden ve çalışmalarımızdan faydalanmaya davet ediyorum“ dedi.

Tarımsal üretimin yanında hayvancılık projelerinin de desteklendiğini belirten Vali Orhan Tavlı Hastalıktan Arilik Projesi ile Buzağı Kalkanı Projesinin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca desteklendiğini ayrıca Seydikemer ilçesinde, Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Organize Sanayi Bölgesi Projesinin çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Bin 200 dekar alanda kurulması planlanan, özellikle hayvancılığı ve tarımı destekleyecek olan, bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracağı öngörülen Süt Organize Sanayi Projesinin yaklaşık 500 milyon liralık bir proje olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, projenin bu yıl resmiyet kazanacağını ve alt yapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.