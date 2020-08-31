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Büyükşehir’in yangın ilk müdahale tankeri 138’e çıktı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL MAHALLELERE YANGINA İLK MÜDAHALE TANKER SAYISINI MENTEŞE KAFACA VE YATAĞAN GÖKGEDİK MAHALLELERİ İLE 138’E ÇIKARDI.

MUĞLA 31.08.2020, 16:35
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Büyükşehir’in yangın ilk müdahale tankeri 138’e çıktı

13 bin 247 kilometrekare geniş yüzölçümü, yüzde 68 orman varlığına sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi orman ve kırsal köylere yangın tankeri dağıtımına devam ediyor. Özellikle yaz aylarında yangınlardaki artış nedeni ile orman ve kırsal köyler yangına ilk müdahale tankeri sayesinde itfaiye gelene kadar yangına müdahale ediyor ve yangının büyümesinin önüne geçiyor. Menteşe Kafaca ve Yatağan Gökgedik mahallelerine verilen yangına ilk müdahale tankeri ile Büyükşehir Belediyesi 138 tanker rakamına ulaştı. 3 Ton kapasiteli tankerlerle bugüne kadar birçok yangına ilk müdahale gerçekleştirilerek yangının büyümesi önlendi.

Kafaca Mahalle Muhtarı Ömer Gülgün Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelerine verdiği yangına ilk müdahale tankeri hizmetinin kendileri için çok iyi olduğunu özellikle uyarmalarına rağmen anızların yakıldığını ve bunun yangınlara sebep olduğunu söyledi ve bu tanker sayesinde itfaiye gelinceye kadar kendilerinin yangına müdahale edebileceğini söyledi.

Yatağan Gökgedik Mahalle Muhtarı Halil Göçmen yangına ilk müdahale tankeri için Büyükşehir Belediyesi’nden talepte bulunduklarını ve taleplerin hemen karşılandığını söyleyerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti. Daha önce mahallelerinde birkaç yangın olayı yaşandığını söyleyen Halil Göçmen artık yangına ilk müdahale tankeri ile yangına itfaiye gelinceye kadar müdahale edebileceklerini sözlerine ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına ilk müdahale tankeri verilen her mahallede muhtara ve köydeki vatandaşlara herhangi bir yangın anında tankerle nasıl müdahale edeceklerini konusunda eğitim veriyor ve uygulamalı olarak da gösteriyor.

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