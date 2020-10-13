Büyükşehir’in ‘Güvenli yollar’ çalışması sürüyor
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL GENELİNDE GÜVENLİ YOLLAR İÇİN BUGÜNE KADAR 4 BİN 187 EL UYGULAMASI, 6 BİN 357 KEDİGÖZÜ VE 6 BİN 314 KM YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPTI.
Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşundan bugüne kadar 2 bin 450 km yol çalışmasını tamamlayarak, bu yollarda trafik ışık, yol çizgi, yaya geçidi, kasis boyama, trafik güvenlik aynası, önce yaya görseli, kedigözü çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Muğla genelinde bugüne kadar 4 bin 187 el uygulaması, 6 bin 357 kedigözü ve 6 bin 314 km yol çizgi çalışması yapıldı. Özellikle okul bulunan caddelerde yapılan kasis, önce yaya görselleri öğrenciler için karşıdan karşıya geçişlerde büyük kolaylık sağlıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın güvenli, modern yollarda seyahat etmesi için yol çalışmalarına yatay, düşey işaretlemelere ara vermeden devam ediyoruz. Yaya ve trafik güvenliği için alınan tedbirlere trafikte araç kullanan tüm vatandaşlarımızın da uyması büyük önem arz etmektedir” denildi.
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