Büyükşehir’in gündüz bakım evinde eğitimler başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesinin ardından Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de de Emin Eller Gündüz Bakım evini açtı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde faaliyete giren gündüz bakım evi, 25-66 aylık çocukların kişisel bedensel gelişimlere yönelik eğitimler veriyor.

Pandemi kuralları kapsamında uyku odaları, açık hava oyun bahçesi, kış bahçesi gibi alanlarda oluşturulan Emin Eller Gündüz Bakımevin de, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 grup sorumlusu, 5 çocuk bakıcısı, 1 aşçı ve 1 temizlik görevlisi bulunuyor.

“Çocukların, psikomotor becerilerinin gelişmesi sağlanıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada gündüz bakım evinin kısa bir süre önce eğitimlere başladığı ve öğrencilere uzman eğitmenler ve branş öğretmenleri tarafından eğitim verildiği belirtildi. Öğrencilere verilen eğitim programlarının sanatla birleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi;

“Çocuklarımıza hazırlanan eğitim programları ile duyusal, sosyal, psikolojik gelişimlerine ve bilişsel olmakla birlikte psikomotor becerilerinin gelişmesine katkı sağlamış oluyor. Eğitim programlarımızı sanat ile birleştirip diğer alanlarda da branşlaşarak ilerlemekteyiz. Seçilen etkinliklerin oyunla desteklenen çocuğun gelişim dönemine uygun özellikleri barındıran nitelikte olmasına özen göstermekteyiz. Atölye çalışmaları yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile resim, heykel, seramik, ebru ve fonotik, müzik ve dil atölyeleri ile bilimsel deney ve sportif becerilerin kazanmalarına yönelik jimnastik ve temel spor becerileri ile tarımsal üretim alanlarında bahçecilik üzerine eğitimler devam ediyor. Çocukların sanatsal gelişimlerine yönelik yapılan atölye çalışmalarında da hedeflenen çocuğun atölye çalışmasında ortaya çıkardığı eserden daha çok bu süreç içerisinde geçirdiği zamanı önemseyerek eğitimleri veriyoruz. Her hafta farklı atölye çalışmaları ile devam etmektedir.”