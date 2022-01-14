Büyükşehir’in derslikleri sınav haftasında öğrencileri bekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli yatırımlarından birisi olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan kütüphane ve derslikler sınav haftasında öğrencileri bekliyor.

Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesindeki dersliklerde bulunan ücretsiz internet, bilgisayar ve binlerce kaynak kitaptan yararlanma imkanı buluyor.

Merkez bünyesinde ki kütüphanede Felsefe, Psikoloji, Din, Sosyal Bilimler, Dilbilim, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat gibi konuları ele alan birçok farklı kitap bulunurken 21 bin 237 kitap envanteri bulunuyor. Ayrıca Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Kitaplığının bulunduğu merkezin kütüphanelerinde 7 bin 654 kitap bulunuyor.

“Öğrenciler için alternatif alan”

Konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Muğlamıza kazandırdığımız Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, sınav haftasına giren öğrencilerimizi bekliyor. Sessiz ortamı ile öğrencilerimizin ders çalışması için uygun alanlarımız bulunurken araştırma yağabilecekleri verimli bir ortam sağlanıyor. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimize sıcak bir ortam sağlıyoruz. Kütüphanelerimizin çalışma saatleri hafta içi 09.00-21.00, hafta sonu 11.00-21.00, dersliklerimizin açık kalma süresi hafta içi 09.00-22.00, Cumartesi 15.00-21.00 olarak düzenlenmiştir”