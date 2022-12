Büyükşehir’den yüzde 50 hibe alarak ceviz tarlası oluşturdu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Özlüce Mahallesi’nde yaşayan Recep İnce Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Laboratuvarı, ‘Tarlanıza Geliyoruz’ ve fidan desteğinden yararlanarak tarımsal üretime katıldı.

Tarım arazilerinin toprak tahlilini Büyükşehir Belediyesi Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı’na yaptıran Recep İnce daha sonra yine Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ceviz fidanı desteğinden yararlandı. Arazisine 150 ceviz fidanı diken Recep İnce Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Tarlanıza Geliyoruz Projesi’nden de yararlanarak ceviz fidanlarının bakımı, budamasını ekiplerle birlikte yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde topraklarına fidanları diktiğini, üretime katıldığını söyleyen Recep İnce başta bu hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün olmak üzere her aradığında yanında olan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Recep İnce; “Özlüce mahallesi Kırıkalan mevkiinde oturuyorum. Haberlerde ve sosyal medyada Büyükşehir’in tarımsal desteklemelerini duydum. Yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemesinden yararlanmak istedim. Ceviz fidanları için toprağımın uygun olup olmadığını anlamak için Büyükşehir Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı’na analiz yaptırdım. Çıkan sonuçlara göre toprağımın neye gereksinimi varsa gübresini aldım ve tarlamı dikime hazırladım. Büyükşehir Belediye’mizden aldığım fidanları tarlama diktik. Daha sonra Tarlanıza Geliyoruz hizmetinden yararlandım ve ekiplerimizle birlikte ceviz fidanlarımızın bakımını, budamasını birlikte yapıyoruz. Fidanlarımız şu an 2 yaşında. Esasen kamyonculuk yapıyordum emekli oldum. Tarımla, tarlamla uğraşmaya karar verdim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Her adımda bana yardımcı oluyorlar” dedi.