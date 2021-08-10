Büyükşehirden yangın mağduru üreticilere 368 ton hayvan besini desteği

Muğla’da orman yangınlarından zarar gören üreticilere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından saman ve yem olmak üzere 368 ton hayvan besini dağıttı.

Muğla’da meydana gelen orman yangınları 9 ilçede etkili olurken birçok zarara neden oldu. Son belirlemelere göre yaklaşık 67 bin hektar ormanlık alanın yandığı felaket nedeniyle birçok canlı da zarar gördü. Orman ekosisteminde bulunan canlıların yanı sıra üreticilerin beslediği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yangınlarda en çok etkilenenler arasında. Bu nedenle alevlerin deposunu ve ağılını yakan üreticilere büyükşehir belediyesi tarafından saman ve yem desteği sağlanıyor.

Bu güne kadar 151 ton yem, 217 ton saman dağıtımı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplamda üreticilere 368 ton hayvan besini desteği sağladı. Seydikemer, Kavaklıdere, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde yapılan saman ve yem dağıtımı yangının etkisini gösterdiği birçok mahalleye ulaştırıldı. Yangın sürecinden vatandaşların ve yangın müdahale ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulanan projeleri sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesinden süreç son buluncaya kadar bu desteklere devam edeceği aktarıldı.

Başkan Gürün, “Yangının yaralarını birlikte saracağız”

Muğla’da meydana gelen yangınların artık tamamen sönme noktasına geldiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini yangının verdiği maddi manevi her türlü zararı birlikte aşacaklarını söyledi. Gürün, “Uzun yıllar boyunca unutulmayacak ve şehrimize önemli zararlar veren bu yangın sürecinde hep birlikte hareket ettik ve büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Şimdi ise üzerimize düşen alevlerin zarar verdiği vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ayrıca yeşil Muğlamızı eskisinden daha da yeşil hale getirmek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine dokunmaya ve onların yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birçok vatandaşımızın evi, arabası, deposu, ağılları yandı. Yüklerini bir nebze azaltmak için yeri olanlara saman ve yem desteği sağlayarak üretime devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca yeri olmayan vatandaşlarımızın hayvanlarını Bayır’da bulunan tesisimize getirerek bakımlarını üstleniyoruz. Üreticilerimizin bu süreçte üretimlerine ara vermeden, daha fazla maddi zarara uğramadan atlatmaları için projelerimizi uyguluyoruz” dedi.