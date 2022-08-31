Büyükşehir’den ücretsiz Aile ve Kadın Danışma hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirmek ve hayata tekrar katılımlarını sağlamak için ücretsiz psikolojik destek veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle nüfusun fazla olduğu ilçelerde verilen danışmanlık hizmeti ile destek almak isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi alanında uzman danışmanlar tarafından yapılan görüşmelerle vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

Kadınların sosyal hayattan kopmamaları amaçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmete geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirme ve hayata tekrar katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmaya devam ediyor. Kadın Danışma Merkezleri ile kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri amacıyla psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor. Bu çerçevede Fethiye ve Bodrum ilçelerimizde bulunan Kadın Danışma Merkezlerinde bugüne kadar 56 danışan ile 110 bireysel görüşme yapıldı.

Aile Danışmanlığı Hizmetinde Bin 880 bireysel görüşme yapıldı

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından itibaren verdiği Aile Danışmanlığı Hizmeti ile toplum ruh sağlığının korunmasına ve güçlendirilmesine destek oluyor. Ayrıca danışmalık çerçevesinde ailelerin sosyal anlamda gelişmesi, güçlenmesi, aile üyelerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi için danışmanlık hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi psikologları tarafından Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti çerçevesinde çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere farklı yaş grupları psikolojik danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Danışmanlığı Hizmetinden bugüne kadar yararlanan 644 danışan ile bin 880 bireysel görüşme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Kadın Danışma Merkezlerinden ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı telefondan randevu almaları yeterli.