Büyükşehir’den stres ve öfke kontrolü eğitimi

Vatandaşların sağlığı, mutluluğu ve huzuru için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi toplumsal yaşamdaki en önemli konulardan biri olan öfke ve stres kontrolü ile ilgili eğitim düzenliyor.

Muğla genelinde 13 ilçe merkezi ve 28 mahallede düzenlenecek eğitime tüm vatandaşlar katılabilecek. Herhangi bir başvuru gerektirmeyecek eğitimlerin ne zaman nerede yapılacağı Muğla Büyükşehir Belediyesi sayfalarından ve kısa mesajla vatandaşlara iletilecek. Stres ve öfke kontrolü eğitimlerinin ilki 20 Ocak Cuma günü Ortaca merkezde Ticaret Odası salonunda 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek.

“Stres ve öfkenin etkilerini azaltmak, kontrol altına almak amaçlanıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden stres ve öfke kontrolü eğitimi için yapılan açıklamada; “Kontrolsüz öfkenin hem birey, hem de toplum üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Öfke, genellikle suça ve şiddete yönelik davranışlarla kendini göstermektedir. Bu sebeple öfke doğru anlaşılması gereken ve kontrolü önemli olan bir kavramdır. Öfke gibi stresin de doğru anlaşılması gerekmektedir. Stres yalnızca negatif tarafıyla bilinmesine karşın, pozitif yönleri ve avantajları da olabilmektedir. Verilecek eğitimlerle stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar katılımcılara sunulacak. Kontrol edilemeyen stres ve öfke günlük yaşamı ve iş yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu eğitimde stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak, stresin ve öfkenin etkilerini azaltmak, bireylerin karşılaşabilecekleri öfke ve stres durumuna karşı daha güçlü kılarak dirençlerini arttırmak amaçlanmaktadır” denildi.