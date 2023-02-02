Büyükşehir’den ‘Sevgililer Günü’ konseri

Kültür, sanat şehri Muğla’da farklı etkinlikler düzenleyerek vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü için Marmaris ve Menteşe ilçelerinde Sevgililer Günü konseri düzenleyecek.

Sevgililer Günü konserlerinden ilki 9 Şubat tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde şef Anıl Edebale solist Sedat Yüce ve solist Evrim Özkaynak sahne alacak. 10 Şubat tarihinde de Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi’nde Sevgililer Günü konserinin ikincisi vatandaşlarla buluşturulacak.