Büyükşehir’den psikolojik danışmanlık hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Hizmetleri ile vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle nüfusun fazla olduğu ilçelerde verilen danışmanlık hizmeti ile destek almak isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi alanında uzman meslek danışmanları tarafından yapılan yaptığı görüşmelerle vatandaşlara psikolojik destek veriyor.

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılından itibaren verdiği Aile Danışma Hizmeti ile toplum ruh sağlığının korunmasına ve güçlendirilmesine destek oluyor. Ayrıca danışmalık kapsamında ailelerin sosyal anlamda gelişmesi, güçlenmesini, aile üyelerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi danışmanlık hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesi psikologları tarafından Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde verilen Aile Danışmanlık Hizmeti kapsamında çocuk, ergen ve yetişkin olmak üzere farklı yaş grupları psikolojik danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Danışmanlık Hizmetinden bugüne kadar 522 danışan ile bin 561 bireysel görüşme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Fethiye ve Bodrum ilçelerinde hizmete geçirdiği Kadın Danışma Merkezleri ile her türlü şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınları güçlendirme ve hayata tekrar katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmaya devam ediyor. Kadın Dayanışma Merkezleri ile kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve psikolojik destek alabilmeleri amacıyla psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek veriliyor. Bu kapsamda Fethiye ve Bodrum ilçelerimizde bulunan Kadın Danışma Merkezlerinde bugüne kadar 53 danışan ile 94 bireysel görüşme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Danışma Hizmeti ve Kadın Danışma Merkezlerinden ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 48 01 numaralı telefondan randevu almaları yeterli.