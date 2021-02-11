Büyükşehirden Planlama Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik personeline Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “NetCAD Eğitimi” projesi, online olarak gerçekleştirildi.

Özellikle kent planlaması alnında büyük önem taşıyan “NetCAD” uygulamasıyla çalışanların temel projelendirme programı, yol projelendirme programı, harita ve imar uygulamaları programı ve kent planlama programları kullanım yetkinliği arttırıldı. Eğitimle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin proje üretme kapasitesi ve verimliliği arttırarak, planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.