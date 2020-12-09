Büyükşehir’den Osman Hamdi Bey anısına ödüllü resim yarışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu ile ünlü Osman Hamdi Bey’in doğum günü olan 30 Aralık anısına, Ortaokul (5-6-7-8. Sınıflar), Lise (9-10-11-12. Sınıflar), Üniversite ve Yetişkinler (18 yaş üstü) dönemindeki kişilerin katılabileceği ‘Umudum Var Çünkü’ konulu resim yarışması düzenliyor.

8 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruların devam edeceği ve 4 kategoride (Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yetişkinler) yapılacak olan ödüllü resim yarışmasında birincilere 1000 TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek.

Yarışmasının değerlendirme kurulunda ise MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. A. Cem Özal, MSKÜ Öğretim Üyesi Dr. İnci Bulut Kılıç, MSKÜ Öğretim Üyesi Arş. Gr. Dr. Ayça Sesigür, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdür Vekili Necati Gümüş ve Resim Öğretmeni Mehmet Deveci bulunuyor.

Kaplumbağa terbiyecisi olarak bilinen Osman Hamdi Bey, 1842 yılında İstanbul’da doğdu.

Osman Hamdi Bey Kimdir?

Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu; arkeolog, ressam, yazar ve Kadıköy’ün ilk belediye başkanı olan Osman Hamdi Bey; Paris’te hukuk eğitimi aldı.

Osman Hamdi Bey 1891 yılında, Türk arkeolojik kazı alanı olan Lagina kutsal alanının bulunduğu Turgut’a (Leyne) gelir. Burada 3 yılı Molla Tahir Bey’in konağı olmak üzere 17 yıl geçirir. Bu süre zarfında, Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda ve Nemrut Dağı Tümülüs’ünde kazı çalışmaları yapmıştır. En önemli arkeolojik kazısı 21 lahdin çıkarıldığı Sayda (Sidon-Lübnan) kral mezarlığı kazılarıdır. Bu lahitlerin arasında İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen dünyaca ünlü İskender Lahti’nin bulunması Osman Hamdi Bey’e de uluslararası bir ün kazandırmıştır.

Osman Hamdi Bey, devlet işleri ile arkeoloji ve müzecilik çalışmalarını sürdürürken ressamlığını hiç ihmal etmemiştir. Resimlerinde; Türk sanatı, kültürü, mimarisi, çinili panoları, duvarlar, halılar, süslemeli objeler, örtüler, kandiller, rahleler, türbe mekanları, hat levhaları, aile portreleri, insan figürlerini kullanmış, Osmanlı Kadınının iç ve dış mekanlardaki yaşayışını resmetmiş; Doğu/Batı, inanç/aşk, yaşam/ölüm gibi ikilemlerin izini sürmüştür. Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisidir. 100’e yakın tablosu mevcuttur.