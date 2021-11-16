Büyükşehirden öğrencilere çorba servisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak için çorba ikramını 11 Ekim’de başlatmıştı. Muğla Üniversitesi C Kapı önünde yapılan dağıtım hafta içi her gün 07.30-13.00 saatleri arasında yapılıyor. Domates, Ezogelin, Mahluta’nın yanı sıra Muğla Tarhanası’nın da olduğu çorbalar öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden ücretsiz olarak yararlanan öğrenciler, yapılan hizmetin kendileri için önemli olduğunu, özellikle kış günlerinde sıcak bir çorbanın çok iyi geldiğini belirtti. Dağıtımı yapan personelin ilgi ve alakasından da memnuniyet duyan öğrenciler, yapılan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.