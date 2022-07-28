Büyükşehirden İşçi Maaşlarına Zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2022 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 63.07’lik zam oranın ardından bu yıl içinde ikinci defa yapılan düzenlemeye göre yüzde 30’luk bir zam daha yapıldı. Düzenlemeye göre en düşük işçi maaşı 5 bin 128 TL’den, 6 bin 561’e yükseldi.

En düşük maaşa 1433 TL zam yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 66 çalışanı ilgilendiren maaş zammı yapıldı. İyileştirmeye göre en düşük maaşı alan 145 işçi 6 bin 561 TL ücret alacak. 1893 işçi ise 6 bin 648 TL ile 6 bin 906 TL arasında ücret alacak. Geri kalan 1028 çalışanın maaşları 7 bin 43 TL ile 9 bin 852 TL arasında değişiyor.

2023 yılı Ocak ayında ise çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından işçilere TÜFE oranında zam ve +12 ikramiye verilecek.