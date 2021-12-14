Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İl genelinden başvuru yapan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere ihtiyaç durumlarına göre destek sağlanıyor. Bunun yanı sıra öğrencilere de eğitimleri için önemli yardımlar yapılıyor.

Bir elin verdiğini diğer el görmüyor

İl genelinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere durumlarına göre nakit, ayni (Hasta yatağı, tekerli sandalye, karyola, baston vb.) gıda ve hijyen paketi destekleri veriliyor. Özellikle “Halk Kart” uygulaması ile birlikte verilen nakit desteği kapsamında 7 bin 108 aileye ulaşılırken aileler görünümü banka kartından farklı olmayan kartlar ile alışverişini yapabiliyor. Bunun yanı sıra marketlerden temel gıda malzemeleri, hijyen, kırtasiye vb. gibi birçok farklı malzemeleri bu kart ile alabiliyorlar. Destek verilirken özellikle ailelerin kadın üyelerine verilmeye hassasiyet gösteriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her ayın belli gününde karta aktarılan para ile ihtiyaç sahibi ailelerin geçimlerine destek verilmeye çalışılıyor.

Büyükşehir, esnaf ve öğrencilerin yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve büyük maddi zarara uğrayan esnaflar için de desteklemeler yaptı. Bu kapsamda il genlinde 2 bin 504 esnafa maddi destek verildi. Bunun yanı sıra ilkokul öğrencilerine eğitimleri için kırtasiye desteği, üniversite öğrencilerine de maddi destek sağlanıyor. Üniversite öğrencileri için her ay belli miktarda nakit yardımı yapılarak eğitimlerine destek verilmeye çalışıyor.

Ayni yardımlar büyük önem arz ediyor

Büyükşehir Belediyesi nakit desteğinin yanı sıra gıda paketi, hijyen paketi ve diğer ayni yardımlarla da vatandaşın yanında olmaya çalışıyor. Bu kapsamda il genelinde Bin 518 aileye ayni yardım verildi. Ayni yardımların içinde özellikle ihtiyaç sahibi hastalar için hasta yatağı, hastane karyolası, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu, akülü tekerlekli sandalye gibi birçok farklı malzeme bulunuyor. Bunun yanı sıra il genelinde 24 bin 534 aileye de gıda ve hijyen paketi desteği verilirken yaşamın temel ihtiyaçları büyükşehir tarafından karşılanmaya çalışılıyor.