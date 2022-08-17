Büyükşehirden fidan ve tohum desteği

‘Toprağını Satma Ürününü Sat’ sloganı ile yola çıkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde tarım ve hayvancılığa verdiği desteklemeleri sürdürüyor.

575 ton tohumluk patates dağıtıldı

Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde tarım üreticisine desteğini arttırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Yonca ekimleri devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan yetiştiriciliğinin maliyetlerini düşürmek ve üreticiye destek sağlamak amacıyla mülkiyeti kendisinde olan tarım arazilerinde yonca ekimine devam ediyor.

İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için mülkiyeti belediyede olan arazilere tek yıllık (tritikale) ve çok yıllık (yonca) yem bitkilerinin ekimleri yaptı.