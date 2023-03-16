Büyükşehir’den deprem bölgesine Ramazan desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlara ve esnafa destek sağlamak amacıyla gıda yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Ürünler Deprem Bölgesindeki Esnaflardan Alınarak Depremzede Vatandaşlara Dağıtılıyor

Ramazan ayında deprem bölgesinde zarar gören esnafa ve gıda ihtiyacı bulunan vatandaşlara destek olmak için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi oluşturduğu Ramazan kolilerinin dağıtımına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, koli içerisindeki ürünleri deprem bölgesindeki esnaftan alırken gıda ürünleri konteyner ve çadırda kalan vatandaşlara dağıtılıyor. Böylelikle hem esnafa maddi kazanç sağlanıyor hem de ihtiyacı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor. Ramazan kolileri içerisinde ayçiçek yağı, makarna, pilavlık pirinç, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, un, şeker, çay, tuz, salça, arpa şehriye, helva, zeytin, krem çikolata bulunuyor.

Büyükşehir Vatandaşların Gıda Paketi Yardımlarını Deprem Bölgesine Ulaştırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi şirketi MELSA’da Ramazan ayı için koli satışına başladı. Vatandaşlar isterlerse https://www.muglaelsanatlari.com.tr/ adresinden aldığı Ramazan kolisini deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırabilecek. Ayrıca vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin eski garaj alanında bulunan yardım merkezine gıda kolisi bırakması durumunda buradaki ürünler deprem bölgesine gönderebilecek.