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Büyükşehirden can dostlara yardım

Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor.

MUĞLA 23.06.2022, 08:09
Büyükşehirden can dostlara yardım

Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yangından zarar gören yaralı hayvanlar kurtarılıp tedavi altına alınıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yangından etkilenen can dostlarımıza destek olmak, onların yaşama tutunmasını sağlamak için uzman ekiplerimizle yangın bölgesinde tedavilere devam ediyoruz" denildi.

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