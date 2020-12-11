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Büyükşehirden Çağrı; “Dere yataklarına çöp atmayalım”
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en fazla yağış alan illerinden biri olan Muğla’da yağmur suyunun tahliyesinde kullanılan dere yatakları ve yağmur suyu ızgaralarına atılan atıklar nedeniyle uyarıda bulundu.
MUĞLA 11.12.2020, 16:44
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en fazla yağış alan illerinden biri olan Muğla’da yağmur suyunun tahliyesinde kullanılan dere yatakları ve yağmur suyu ızgaralarına atılan atıklar nedeniyle uyarıda bulundu.
2020 Yılında 218 Bin Metre Dere TemizlendiYoğun yağmur yağışlarının oluşturduğu su baskınlarının önlenmesi kapsamında İl genelindeki dere ve yağmur suyu hatlarının bakım onarım ve temizlik işlemlerini rutin olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bu yıl 218 bin metre dere temizliği yaptı. Bazı bölgelerde yaşanan kirlilik nedeniyle uyarıda bulunan MUSKİ yetkilileri yağmur suyu ızgaralarının ve dere yataklarının yağmur suyunun tahliyesi için kullanıldığını ve vatandaşların bu gibi yerlere çöp, izmarit gibi maddeler atmamaları gerektiğini belirtti. Temizliğinin rutin olarak yapılmasına rağmen atılan çöp, moloz ve izmaritlerin bu hatları tıkadığını yaşanacak yağmur yağışları nedeniyle gelen molozlarla birlikte bu tıkanıkların artacağı ve su baskınlarına sebep olabileceği belirtildi.
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