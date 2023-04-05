Büyükşehirden ‘Bizim İçin Bir Dost Besler Misin?’ Kampanyası

Türkiye’nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevlerinden birini oluşturan ve yine sokak hayvanları için mama üretimi yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostlar için farklı projelerine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına dikkat çekmek için vatandaşlara ücretsiz mama dağıtımı gerçekleştirirken, açtığı stant da hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

38 Bin 141 sokak hayvanı tedavi edildi

Doğal yaşam alanları, cerrahi müdahaleler ve modern besleme alanları ile Türkiye’nin en geniş Geçici Hayvan Bakım evlerinden birine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi can dostlar için çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 10 bin 506 köpek, 9 bin 438 kedi olmak üzere toplam 19 bin 944 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirilirken, 38 bin 141 sokak hayvan tedavi edildi. Ayrıca bakımevi ile 2 bin 881 hayvan sahiplendirildi.

Tam donanımlı bakımevi

Can dostların tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve sıcak bir yuva olan geçici hayvan bakımevinde ayrıca hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları da karşılanıyor. Geçici hayvan bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede alanı bulunuyor. Bakım evinde ayrıca ultrasonografi ve elektrokoter cihazları da hizmete alındı.