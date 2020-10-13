Büyükşehirden “Bilinçli Spor Sağlıklı Gelecek” etkinliği
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VATANDAŞLARI BİLİNÇLİ SPOR YAPMALARI KONUSUNDA VE EVDE YAPABİLECEKLERİ EGZERSİZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİYOR.
Muğla Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Spor Sağlıklı Gelecek” etkinliği başlattı. Etkinlik kapsamında İlçelerin en yoğun spor yapılan bölgelerine stant açan ekipler uzman spor hocaları eşliğinde vatandaşları bilgilendiriyor. Spor öncesi, spor sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan uzmanlar böylelikle vatandaşların daha bilinçli ve sağlıklı olarak spor yapmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca evde yapılabilecek egzersizlerinde detaylı olarak anlatıldığı ve uzmanlar tarafından hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtılıyor.
Spor uzmanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 14 Ekim’de saat 18:00-20:00 Milas/Menteş
15 Ekim saat 18:00-20:00 Fethiye/Şehit Fethi Bey Parkı, 17 Ekim 14:00-16:00 arası Marmaris/Macera Parkı ve 19 Ekim’de de 18:00-20:00 Köyceğiz/Kordon’da gereken bilgileri alabilecekler.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2