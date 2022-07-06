Büyükşehir’den badem üreticisine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek için sürdürdüğü projeler çerçevesinde bademin yeşil kabuğunu soyma ve badem kırma ayıklama için ekipman desteği veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği desteği aralıksız olarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Milas’lı üreticilere 1 Milyon 300 Bin TL değerinde kaba yem desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi Datça’da badem üreticisini desteklemek için bir badem kırma bir badem sıyırma makinesi aldı.

Datça, 90 değişik badem çeşidi ile Türkiye’nin en önemli badem üretim merkezlerinin başında geliyor. Tamamen susuz olarak yetiştirilen Datça Bademi turizmden sonra ilçenin en önemli gelir kaynağı durumunda.

Badem üretiminin desteklenmesi, üretimin daha hızlı ve zahmetsiz olarak yapılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Yazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile iş birliği yaptı. İş birliği çerçevesinde Datça Bademinin üretim, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla destek sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin SS Datça Yazı Kooperatifi ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 1 adet badem kırma ve ayıklama makinası alındı. 145 bin TL’ye mal olan makina saatte 125 kg kırma ve ayıklama işlemi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi badem kırma ve ayıklama makinasının yanı sıra 1 adet yeşil kabuk soyma makinesi alarak üreticinin kullanımına sundu. Kabuk Soyma makinası saatte 1500 kg badem soyma kapasitesi ile üretimin hızlanması ve zahmetin azalmasında önemli katkı sağlayacak.