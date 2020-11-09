banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
'ABD, en önemli müttefikimiz'
'ABD, en önemli müttefikimiz'
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı
Pfizer müjdeyi duyurdu!
Pfizer müjdeyi duyurdu!
Dolar 8.20 TL seviyesinde
Dolar 8.20 TL seviyesinde

Büyükşehir’den ‘Autocad’ eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TEKNİK PERSONELE YÖNELİK ‘AUTOCAD’ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

MUĞLA 09.11.2020, 14:39
1
Büyükşehir’den ‘Autocad’ eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik personele yönelik ‘Autocad’ eğitimi düzenlendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitim, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde pandemi koşullarına uygun olarak Bilişim Atölyesinde yapıldı.

Eğitimle Büyükşehir Belediyesi teknik personellerinin planlama, proje geliştirme/uygulama, teknik çizim, modelleme ve yenilikçi hizmet konusunda bilgileri artırılması sağlanarak, belediyenin kurumsal kapasitesinin ve teknik proje yönetim becerisinin arttırılması hedeflendi. Ayrıca verilen eğitimle sürdürülebilir ve başarılı projelerin ortaya çıkması öngörüldü.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı bulutlu
banner378