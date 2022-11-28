Büyükşehir’den 8 Bin Km yol çizgi çalışması

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla’da sorumluluk alanı yollarda yapım, bakım, onarım, çizgi, oto korkuluk, yatay, düşey işaretleme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bu yana 8 bin 86 km yol çizgi çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca İlçe Belediyelerinin sorumluluğu altında olan yolların da çizgi çalışmalarını yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde başlatmış olduğu yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, trafik tanzim ve uyarı levhalarının yanı sıra eksik veya deformasyona uğramış yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede 2014 yılından bu yana İl genelinde 149 bin 23 adet levha, 159 bin 176 adet CTP ( kedigözü yansıtıcılı yol kenar dikmesi), 2 bin 193 adet trafik güvenlik aynası, 103 bin 738 adet Omega montajı yaptı.

Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jeti ile temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü arttırıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.