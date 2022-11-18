Büyükşehir’den 13 İlçede şeker ölçümü

Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak ve diyabet hastalığına karşı vatandaşları bilgilendirmek için 13 ilçe 32 noktada ücretsiz kan şekeri ölçümleri yaptı.

7-18 Kasım tarihleri arasında yapılan şeker ölçümlerinde Bin 612 vatandaşa ulaşıldı ve değerleri referans dışında olan 124 vatandaş sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

7 Kasım’da Bodrum’da başlayan ve 13 ilçe 32 noktada devam eden kan şekeri ölçümleri 18 Kasım’da Kavaklıdere ilçesinde sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan şekeri ölçümlerinde Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri şeker, tansiyon ölçümleri yaparken aynı zamanda sağlıklı beslenme ve belediyenin diğer sağlık hizmetleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi.