Büyükşehir zabıtasının uygulaması örnek gösterildi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin zabıta dairesi bünyesinde oluşturduğu tüketici hakları birimi tarafından yapılan uygulamalar “Tüketicinin Korunması Uygulamalarının İlçe Düzeyinde Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi” eğitim seminerinde örnek olarak düzenlendi.

Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Muğla, Aydın ve Denizli illeri Ticaret İl Müdürlükleri ve Muğla, Aydın ve Denizli il, ilçe Zabıta Teşkilatlarının katılımı ile “Tüketicinin Korunması Uygulamalarının İlçe Düzeyinde Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi” eğitim semineri düzenlendi. Seminerde Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakları Birimi tarafından icra edilen faaliyetler katılımcılara örnek gösterildi ve bu tarz uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılarak icra edilmesi gerektiği vurgulandı.

Seminerde ilköğretim, lise, üniversite öğrencilerine tüketiciyi bilinçlendirme eğitimleri, vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdikleri alanlarda broşür ve kitapçık dağıtılarak yapılan bilgilendirmeler ve tüketiciyi korumak için yapılan denetimler hakkında Muğla Zabıtası tarafından bakanlık yetkilileri, Aydın, Denizli ve Muğla zabıta teşkilatlarına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.