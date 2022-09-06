Büyükşehir Yatağan’da kıl keçisi dağıtacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi çerçevesinde Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi 7 ilçenin ardından Muğla’nın Yatağan ilçesinde 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere kıl keçisi dağıtacak. Başvurular 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılacak. Kıl keçisi dağıtımı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kadın üreticiler (0252) 214 14 06 Dahili: 3305, 3306, 3309, 3312 numaralı telefonu arayabilecekler.

Kıl keçisi projesi başvuru şartları

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Yatağan’da dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları belirlendi; 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek. HBS (Hayvan Bilgi Sistemi, TÜRKVET) sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması (başvurusu olumlu olup, almaya hak kazananlar işletme açacak), Ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmaması, SGK ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması, 20 dekardan fazla arazisi olmaması, her aileden 1 kişi faydalanabilecek. Destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.

Hayvanlara bakabileceği hayvan ağılının olması ya da uygun olanakları taahhüt etmesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan taahhütnameyi okuyup imzalaması ve destek çerçevesinde alınan keçiler ve doğacak oğlaklar 3 yıl boyunca satılamaz, kestirilemez, devredilemez.