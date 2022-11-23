Büyükşehir Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne katıldı

13 ilçesi, 569 mahallesi olan Muğla’da 210 personel 54 araç, bilimsel yöntemlerle vektörle mücadele çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alandaki tecrübelerini paylaşmak için 6.Uluslararası Biyosidal Kongresi’ne davet edildi. Bakanlık, akademisyenler, yerel yönetimler ve özel sektörden birçok temsilcinin katıldığı kongrede Büyükşehir Belediyesi’ni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı temsil etti.

6.Uluslararası Biyosidal Kongresi’nde Muğla’da yapılan Entegre Vektör mücadelesinde izlenen teknik yollar, üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülen “Sivrisineklerde Tür Tayini”, “Larvasitlerde Etkili Doz ve Etkinlik Sürelerinin Belirlenmesi”, “Larvasitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi” gibi bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların kitaplaştırılması, kullanılan biyosidal ürünlerin hassasiyetle seçilmesi ve kullanımlarının takibi, personel eğitimi ve takibi, araçların ve kullanılan yakıt miktarlarının takibi gibi konularda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları katılımcılara anlatıldı. Ayrıca kültürel mücadele çerçevesinde afiş-broşürler, birebir vatandaşların ziyaret edilmesi, bilgilendirme stantları kurulması konularına da değinilerek sivrisineklerle mücadele konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğü vurgusu yapıldı.

İstanbul’un yerleşik türleri arasına giren ve başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere Dang Ateşi, Batı Nil, Sarı Humma, Zika, Chikungunya enfeksiyonlarına neden olan ‘Asya Kaplan Sivrisineği’nin (Aedes Albopictus) ilimizde de 2020 yılında görülmeye başlandığı, her yıl artış göstererek 2022 yılında başta sahildeki ilçelerimiz olmak üzere yayılım gösterdiği bilgisi ve istilacı bir tür olan ‘Asya Kaplan Sivrisineği’nin daha çok insan eliyle oluşturulan çok küçük su birikintilerinde ürediği, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarla ortak akıl ve bilim ışığında mücadele edilmesi gerektiği kongrede paylaşıldı.