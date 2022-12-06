Büyükşehir Tarım Laboratuvarı 43 il, 2 ülkenin numunelerini analiz etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 43 il, 2 ülkeden gelen toprak, su ve yaprakları analiz ederek tarımsal üretime katkı sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 15.570 numuneyi analiz etti. Türkiye genelinden 43 şehir, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen numuneler de laboratuvarda analiz edilerek üretime katkı sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı’nda 2015 yılından bugüne kadar 10 bin 404 toprak, 4 bin 761 bitki, 585 su olmak üzere toplam 15 bin 750 numune analiz edildi. Laboratuvarda üreticiler tarafından getirilen örneklerde tarımsal amaçlı sulama suyunda 12, toprakta 15, bitkide 13 parametre analiz yapılıyor. Bu analizler sonucunda hangi ürünün toprağa uygun olduğu, ürüne göre hangi gübreyi, hangi miktarda ve hangi zaman aralığında kullanmaları gerektiğine dair bilimsel rapor olarak hazırlanarak üreticilere veriliyor.

Başkan Gürün; “Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak”

Tarımda eski usul yöntemler yerine bilimsel veriler ışığında sistemli bir üretim için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sadece Muğla’nın değil Türkiye’nin farklı illerinden gelen numuneleri de analiz ederek tarıma katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla verimli topraklara, başat ürünlere sahip bir tarım şehri. Üreten bir Muğla en önemlisi de üreten köylümüz için tarıma büyük bir önem veriyoruz. 2015 yılında üniversitemiz yerleşkesi içerisinde kurduğumuz tarım laboratuvarımız kısa sürede yaptığı çalışmalarla sadece Muğla’nın değil ülkemizin farklı şehirlerinden gelen numunelere de ev sahipliği yapmaya başladı. Bilimsel verilerle üreticilerimiz toprağının hangi ürüne elverişli olduğunu, hangi gübreleri kullanması ya da kullanmaması gerektiğini gibi birçok teknik bilgiye ulaşabilme imkanı yakaladı. Üreten bir Muğla ve Türkiye için tarıma desteklerimiz devam edecek, üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak” dedi.

Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar ile Muğla’nın toprak haritasını çıkaran Büyükşehir Belediyesi bu bilimsel verileri kitaplaştırdı.