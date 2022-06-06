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Büyükşehir sporcularından bir Avrupa ikinciliği, bir Türkiye şampiyonluğu

Bünyesinde Bin 762 lisanslı sporcu bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

MUĞLA 06.06.2022, 14:12
Büyükşehir sporcularından bir Avrupa ikinciliği, bir Türkiye şampiyonluğu

Bünyesinde Bin 762 lisanslı sporcu bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Türkmen, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

Birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen Küçükler Atletizm Festivali Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir sporcusu Özgü Türkmen Türkiye Şampiyonu oldu.

Şeker Avrupa ikincisi oldu

Satranç Milli Takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilgesu Şeker Yunanistan’ın Rodos Adasında düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katıldı. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan Şeker, 8 matça 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Avrupa ikincisi oldu.

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