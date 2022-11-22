Büyükşehir Sporcuları başarıya doymuyor

16-20 Kasım tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Salon Federasyon Kupası ve 20 Kasım’da Menteşe’de düzenlenen U-15 Yıldızlar U-19 Gençler Kadın-Erkek Ferdi İl Birinciliği Yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları iki gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Okçulukta 2 gümüş, 1 bronz madalya

Başarılı antrenör Dr. Ejder Sözen’in öğrencileri Gülçin Balık, Hazal Burun, Ceyda Kömür’den oluşan Makaralı Yay U-21 Kadın takımı 83 sporcu arasından ikincilik elde ederek gümüş madalya, Songül Lök bireysel kadınlarda 42 sporcu arasında üçüncü olarak bronz madalya, Hazal Burun U-21 Kadınlar bireyselde 83 sporcu arasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvaya 109 spor kulübünden 706 sporcu katıldı.

Masa tenisine 3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz madalya ile Büyükşehir damgası

20 Kasım 2022 tarihinde Menteşe ilçesinde düzenlenen U-15 Yıldızlar U-19 Gençler Kadın-Erkek Ferdi İl Birinciliği Masa Tenisi Yarışmasında başarılı antrenör Hıdır Ay’ın öğrencileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yıldız, genç kadınlarda ve genç erkeklerde 3 birincilik, 3 ikincilik ve 2 de üçüncülük kazandı. 18 sporcunun katıldığı yıldız kadınlarda Hatice Söğüt birinci, Defne Su Öztürk ikinci, Melek Dursun üçüncü, 18 sporcunun katıldığı genç kadınlarda Selin Sarıkaya birinci, Ela Bennu Karaağıl ikinci, 23 sporcunun katıldığı genç erkeklerde Metehan Zabir birinci, Ufuk Çiftçi ikinci, Yiğit Fikret Zabir’de üçüncü oldu.

Müsabakalar sonucunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın ve erkek takımları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan (Yıldız-Genç) En İyiler Ferdi Seçme 1. Etap Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

Başkan Gürün; “Gençlerimize çok güveniyor, elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz”

Sporun, sporcunun her zaman yanında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kurdukları Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde başarıdan başarıya koşan sporcuları ve değerli hocaları tebrik etti.

Başkan Gürün; “Gençlik ve spor bu iki kelime bizlere çok şey anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün çok güvendiği ve ülkemizi emanet ettiği gençlerimize bizlerde çok güveniyoruz ve her zaman yanlarındayız. Sporda da Muğlamızı, ülkemizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılı sporcularımızın yetişmesi, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri, düzenli antrenman, takım olarak mücadele etmeleri için gençlik ve spor kulübümüzü kurduk. Kısa zamanda sporcularımız elde ettikleri başarılarla bizleri, şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdılar, gururlandırmaya da devam ediyorlar. Biz gençlerimize çok güveniyor, sporda olduğu gibi her alanda ülkemizi Atatürk’ün yolunda akıl ve bilimle geleceğe taşıyacaklarınıza inanıyoruz” dedi.