Büyükşehir sorumluluk alanındaki yolların yüzde 98’ini tamamladı

2014 yılında kurulduğu günden bu yana sorumluluğundaki yolların bakım onarım ve yenileme çalışmalarına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 28.30 km 1’inci kat sathi, 66 km 2’nci kat sathi çalışması ve 0.60 km parke çalışması olmak üzere toplam 94.90 km yolu yol çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında gerçekleştirdiği 94.90 km yol çalışması ile bu güne kadar toplamda 2 bin 869 km asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların önemli kısmı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda İl genelinde toplam 2 bin 346 km. yol ağı bulunuyor. Bu yol ağının yaklaşık yüzde 98’inde çalışma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu bölgelerde yenileme ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Bunun yanı sıra 13 ilçede kalan yüzde 2’lik yol ağı içinde gerekli projelerin hazırlanıp ihtiyaç halinde yenilenmesi bekleniyor.

37 Bin 744 metre oto korkuluk çalışması

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde özellikle keskin virajlı, uçurumlu yollarda yol kenarlarına koruyucu çelik bariyerler (oto korkuluk) yaparak bu yolları daha güvenli hale getirmeye çalışıyor. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve tehlikelere kalkan olmak için yol kenarlarındaki oto korkuluk çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 37 Bin 744 metre oto korkuluk çalışması gerçekleştirdi.

Muğla’da 13 ilçede sorumluluk alanlarında toplam 2 bin 346 kilometre yol ağının bulunduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu yollarda ‘inci kat, 2’nci kat, sıcak asfalt ve parke kaplama olmak üzere 2 bin 869 kilometrelik yol çalışması yaptıklarını ve sorumluluk alanlarındaki yolların büyük kısmını modern hale getirdiklerini söyledi. Gürün, özellikle Bodrum ve Fethiye’de devam eden büyük altyapı yatırımları nedeniyle birçok noktada kazı çalışması yapıldığını, bozulan bazı yolların olabileceğini, en kısa sürede bu bölgelerin eski haline geleceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak belirli bir plan ve program dahilinde sorumluluk alanlarındaki yolların yüzde 98’ini kısmını tamamladıklarını belirten Gürün, sadece yüzde 2’lik küçük bir kısım kaldığını açıkladı.