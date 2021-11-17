Büyükşehir personelinden Kovid-19 aşısına yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin yüzde 93’ü 1. doz, yüzde 84’ü 2. doz aşılarını yaptırarak Türkiye’de aşılama ortalamanın üzerine çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmayı hızlandırmak ve bulaşıcılığı azaltmak için personeline verdiği eğitimler ve bilgilendirmeler meyvesini veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi personeli, Kovid-19 aşılarına göstermiş olduğu ilgi ile Türkiye ortalamasının üzerinde aşılama oranına sahip oldu.

Büyükşehir Belediyesi personelinin yüzde 93’ü 1. doz aşılarını yaptırırken, 2. doz aşılarını yaptıranlar ise yüzde 84 oranına sahip.

“Doktor Başkan’dan aşı tavsiyesi”

Sağlık çalışanlarına bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, aşılanmanın önemine dikkat çekti. Başkan Gürün, “Korona virüs salgınına karşı elimizdeki en önemli silah aşı. Aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt içerisinde olmak doğru yaklaşım değil. Aşı uygulaması hem biz hem de sevdiklerimiz için çok önemli. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak personellerimizin yüzde 93’ü 1. doz aşılarını yaptırdı. 2. Doz aşılarını yaptıranlar ise yüzde 84. Büyükşehir Belediyesi olarak aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu anlamda vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz” dedi.