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Büyükşehir, Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze Kuruyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından ilan edilen “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na başvuruda bulundu. ‘Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk’ başlıklı başvuru GEKA tarafından kabul edildi. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde kendi mülkiyeti içerisinde yer alan ‘Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kuracak.

MUĞLA 30.03.2021, 12:49
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Büyükşehir, Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze Kuruyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından ilan edilen “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na başvuruda bulundu. ‘Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk’ başlıklı başvuru GEKA tarafından kabul edildi. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde kendi mülkiyeti içerisinde yer alan ‘Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kuracak.

1 Milyon 143 Bin 250 TL maliyeti belirlenen Sanal Müze projesinin 857 Bin 250 TL’sini GEKA karşılayacak. Proje kapsamında, dünyaca ünlü sanatçı, arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Beyin, Lagina kazı evi olarak kullandığı tarihi yapı içerisinde, o döneme ait çalışmaların ve Muğla ile ilgili bilgilerin bizzat Osman Hamdi Bey tarafından anlatılacağı sanal gezi uygulamaları, sanal resim atölyesi, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve hologram uygulamaları gibi çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulması hedefleniyor.

Osman Hamdi Bey Evi’nin “Sanal Müze” içeriğini destekleyecek kafeterya ve sergi alanları gibi ek bölümlerle birlikte tasarlanarak, 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.
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