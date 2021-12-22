Büyükşehir orman yangınlarında 195 bin çağrıyı yanıtlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ailemizin numarası’ sloganıyla vatandaşların taleplerini karşılayan 444 4801 numaralı çağrı merkezi, 2014-2021 yılları arası toplam 3 Milyon 7 bin 633 çağrıyı yanıtladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında 762 bin 685 çağrıya cevap veren çağrı merkezi çalışanları, gelen ihbarların yüzde 99’unu sonuçlandırarak geri dönüş yaptığı belirtildi.

Orman yangınlarında 195 bin 145 çağrı yanıtlandı

2021 yılında en fazla çağrının, Muğla’nın orman yangınları ile mücadele ettiği aylarda alındığı belirtilen açıklamada, “2021 yılının Temmuz ayında 100 bin, Ağustos ayında ise 95 bin 145 çağrıya yanıt verildi. 2021 yılında alınan çağrıların yüzde 51’i MUSKİ, yüzde 23’ü ulaşım, yüzde 9’ü sağlık ve destek hizmetleri ilk sırada yer alıyor. Çağrı merkezine gelen talepler belediyenin gerekli birimlerine iletiliyor ve vatandaşlara talepleri ile ilgili geri dönüş sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Talepler ilgililerine iletiliyor, halka bilgi veriliyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, asılsız ve belediyenin ilgi alanında olmayan çağrıların yapılmaması konusunda uyarıda bulunurken, “Bir personele yılda 44 bin 863 çağrı düşüyor. Çağrılar arasında alkolü arayanlar da oluyor. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesini ilgilendirmeyen hastane randevusu, eşinin kaybolduğu, elektrik kesintisi gibi ihbarlar da çağrı merkezimize ulaşıyor. Tüm bunlar talebi olan vatandaşlarımızın işlem sürelerini uzatabilir. Daha dikkatli olmalıyız” denildi.