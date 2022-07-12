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Büyükşehir okçuları Türkiye’yi temsil edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun 14-21 Ağustos tarihlerinde İngiltere’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekler.

MUĞLA 12.07.2022, 11:47
Büyükşehir okçuları Türkiye’yi temsil edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun 14-21 Ağustos tarihlerinde İngiltere’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecekler.

İngiltere’nin Lilleshall kentinde düzenlenecek olan 2022 Gençler - Kadetler Açık Hava Avrupa okçuluk Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan okçuların seçimi Antalya’da yapıldı. Milli takım seçmelerine Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun’da katıldı. Seçmelerde Songül Lök ve Hazal Burun Makaralı Yay U21 Bayanlar dalında okçuluk milli takımına seçildi. Başarılı sporcular 14-21 Ağustos tarihleri arasında İngiltere’de yapılacak 2022 Gençler - Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

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