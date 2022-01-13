Büyükşehir, öğrencilere 4 ayda, 408 bin 500 TL destek verdi

Kurulduğu günden bu yana öğrencilere yönelik online sınav, tablet dağıtımı gibi konularda destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitim destek yardımlarını da aralıksız olarak sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 2049 İlkokul, 919 lise, 604 üniversite öğrencisi olmak üzere toplamda 3572 öğrenciye, 879 bin 300 TL eğitim desteğinde bulundu.

Karakış destek paketi kapsamında üniversite öğrencilerine verilecek olan 2 bin 400 TL eğitim yardımının 1200 TL’si hesaplarına yatırıldı. Geri kalan miktarında 2. dönemin başında öğrencilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

4 ayda 1068 öğrenciye destek oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün Eylül ayında öğrencilere yönelik yaptığı destek açıklamasının ardından geçen sürede Büyükşehir Belediyesi 1068 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.

‘Karakış Destek Paketi’ projesi kapsamında 561 ilkokul, 299 lise ve 208 üniversite öğrencisine eğitim desteği veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ayda 408 bin 500 TL ödeme yaptı.