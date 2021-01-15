Son Dakika
Büyükşehir Ocak Ayı Meclisi’nde 37 karar alındı
2021 yılının ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Meclis 32 gündem maddesi ile toplandı. Meclis’te görüşülen maddelerle 37 meclis kararı oy birliği ile alındı. 8 Konu Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 68 üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı oturumunda 61 üye hazır bulundu.
MUĞLA 15.01.2021, 15:10
2
2021 yılının ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Meclis 32 gündem maddesi ile toplandı. Meclis’te görüşülen maddelerle 37 meclis kararı oy birliği ile alındı. 8 Konu Plan ve Bütçe Komisyonuna, 4 konu İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 68 üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ocak ayı oturumunda 61 üye hazır bulundu.Pandemi süreci göz önünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi mevzuat hükümleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclisinin yapılmaması ve 1 ay tatil kararı da Ocak ayı meclisinde alındı.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü