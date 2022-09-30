Büyükşehir muhtarlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Muhtarlar Federasyonu işbirliğiyle muhtarların iletişim yeteneklerini geliştirmesi, kamusal ve sosyal alanda protokole uygun davranış becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla ‘Temel İletişim ve Protokol Kuralları Semineri’ eğitimi verildi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, Öğr. Gör. Dr. Fatma Atılgan tarafından verildi. Eğitimde muhtarlara İletişim Kavramı, İletişime Engel Olan Faktörler, İletişim Türleri, Beden Dilinin İletişimdeki Gücü ve Beden Dilini Okuma ve Doğru Kullanma, Protokolün Tarihsel Gelişimi ve Protokolde Temel Öğeler ile Devlet ve Mülki-Makam-Toplantı-Sosyal Davranış Protokolü konularında bilgilendirme yapıldı.

Muhtarların iletişim yeteneklerini geliştirmek, kamusal ve sosyal alanda protokole uygun davranış becerileri kazandırmak için düzenlenen eğitim, soru ve cevaplarıyla sonlandırıldı.

Akay, “Büyükşehir Belediyemizle Güçlü Bir İş Birliğimiz Var”

Eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Muhtarlar Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimin çok olumlu geçtiğini ve iş birliğine devam edeceklerini söyledi. Akay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün, biz muhtara büyük önem veriyor. Bu güne kadar vatandaşlarımıza hizmet noktasında güzel bir iş birliği sergiledik. Özellikle kurumuş olduğu muhtarlar masası ile mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük kolaylık sağladı. Burada taleplerimiz hakkında hızlıca geri dönüş alıyoruz. Bu iş birliğini muhtarlarımızın eğitimleri konusunda yeni bir alana taşıdık. Bu önemli organizasyon nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

Gürün, “Bu Tür Eğitimlerle Muhtarlar Ve Halkımız Arasındaki İletişimi Güçlendiriyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, muhtarların talepleri doğrultusunda eğitim hizmetlerinin devam edeceğini ve bu eğitimlerin sonuçlarının halka olumlu olarak yansıyacağını vurguladı. Gürün, “Muhtarlarımız demokrasinin en önemli yapı taşlarından biridir. Bizde bu bilinçle kendileriyle her türlü konuda görüş alışverişinde bulunuyor, gerekli hizmetleri anında yapmaya çalışıyoruz. Başlatmış olduğumuz eğitim semineri ile muhtarlarımıza farklı bir bakış açısı katmak, vatandaşlarla olan diyaloglarını geliştirmek ve iletişim yeteneklerini arttırmak için çalışma gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda bu tür organizasyonları yaygınlaştırarak bu güne kadar sergilediğimiz iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Temel amacımız olan halka hizmet konusunda muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.