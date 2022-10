Büyükşehir mobil ikram araç sayısını 4’e çıkardı

Deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında vatandaşlara olay yerinde anında hizmet verebilmek, belediye organizasyonları ve daha birçok farklı durumda kullanılması için Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araç sayısını 4’e çıkardı.

Muğla’da yaşanan orman yangınlarında aktif kullanılan, üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı için üniversite yerleşkesi içerisinde hizmet veren, tüm belediye organizasyonlarında görev alan Mobil hizmet araçları 2 Milyon 012 Bin TL yatırımla Muğlalıların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir’in bünyesine kattığı Mobil ikram araçları teknik özellikleri ile aynı anda 350-400 kişiye yemek, 700 kişiye çorba ve sıcak içecek sunabilecek özellikte olup araçlar iki taraflı servis imkânı sunabilmektedir.

Başkan Gürün; “Her durumda tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanındayız”

Mobil ikram araçlarının tanıtımında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yerel yönetimler olarak vatandaşlara hizmet noktasında her duruma karşı hazırlıklı olduklarını, vatandaşların hizmetine sundukları mobil ikram araçlarının güzel günlerde kullanılmasını temenni ettiklerini belirtti. Başkan Gürün; “Büyükşehir belediyemiz bünyesine iki yeni araç daha kazandırdık. Mobil ikram araçlarımızı umarım güzel günlerde kullanırız. Son yıllarda özellikle şehrimizde yaşanan doğal afetlerde bu tür araçlarımızın çok yararını gördük. İki yeni aracımızla mobil ikram araç sayımızı 4’e çıkardık. Ayrıca Belediyeler Birliği’nin belediyemiz için yaptırdığı 500 kişilik büyük ikram aracı da kısa süre içerisinde bünyemize katılacak. Doğal afet yangın, deprem, sel gibi durumlar için AKOM bünyesinde çadır, battaniye araç ve gereçlerin de teminini yapıyoruz. Her duruma karşı hazırlıklıyız, vatandaşlarımızın her an yanında olabilecek durumdayız. Büyükşehir Belediyemiz bünyesine kattığımız bu iki yeni aracımız hemşehrilerimizin hizmetinde, hayırlı olsun” dedi.