Büyükşehir mezbahalarına tam not

Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbaha Tesisleri, uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine ait Mezbaha Tesisleri, yılda iki kez yapılan ve HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerden başarıyla geçti.

Pandemi sürecinde de modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeksizin devam edilen Mezbaha Tesisleri ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) belgelerinin bulunuyor. Bunun yanı sıra tesisler teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet içi eğitimler, aylık mikrobiyolojik analizler, aksatılmadan yapılan hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, Veteriner Hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla “Çiftlikten Sofraya Sağlıklı ve Güvenli Gıda” misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.