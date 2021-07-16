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Büyükşehir Menteşe’de 8 Mahalleye kanalizasyon hattı yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Menteşe’de 8 mahalleye kanalizasyon hattı yapılarak, Menteşe ve Yatağan atık su arıtma tesislerine bağlanacak.

MUĞLA 16.07.2021, 14:04
Büyükşehir Menteşe’de 8 Mahalleye kanalizasyon hattı yapıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Menteşe’de 8 mahalleye kanalizasyon hattı yapılarak, Menteşe ve Yatağan atık su arıtma tesislerine bağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Menteşe Akçaova, Kafaca, Yeşilyurt, Salihpaşalar, Bayır, Paşapınarı, Dağdibi ve Bahçeyaka Mahallelerine kanalizasyon hattı yapılacak.

Hazırlanacak olan projeler kapsamında da yapılacak olan kanalizasyon hatları, iletim hatları ile bölgedeki atıksu arıtma tesislerine iletilecek. Akçaova hattı Menteşe AAT’ye, Kafaca, Yeşilyurt, Salihpaşalar, Bayır, Paşapınarı, Dağdibi ve Bahçeyaka hatları Yatağan AAT’ye iletilecek.

Yapılan protokol kapsamında Yatağan’da bulunan mevcut arıtma tesisinin kapasitesi arttırılacak. Ayrıca tesiste disk filtre ve UV dezenfeksiyon sistemi kurulacak. Kurulan sistem sonrasında arıtılan su yeşil alan ve tarımsal sulamada kullanılabilecek düzeyde olacak. Bu sayede bölge tarımı için sulama konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Menteşe’de yapılacak olan çalışmalar DSİ tarafından tamamlanarak MUSKİ’ye devredilmesi sonrasında, işlerin maliyeti MUSKİ tarafından karşılanacak.
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