Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takım Erkekler ve A Takım Kadınlarda il birinci olurken, B Takımı Erkeklerde il ikincisi oldu. Muğla’da müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir’de düzenlenen masa tenisi şampiyonasına katıldı. Turnuvada büyükşehir masa tenisi takımı Erkekler A Takımı, Kadınlar A Takımında Ege Bölge ikincisi, Erkekler B Takımı Ege Bölge üçüncüsü oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı