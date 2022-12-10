Büyükşehir Marmaris’te zarar gören dere duvarlarını tamir etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde meydana gelen sel ve taşkın felaketlerinin ardından derelerde başlattığı bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

MUSKİ ekipleri tarafından, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan Kocadere, Halit Narin Caddesinde bulunan Kavacık Deresi ile muhtelif sokak ve konumlarda bulunan derelerde taş duvar tamiratları yapım işi çalışmaları tamamlandı.

Sel ve taşkın felaketleri sonrasında zarar gören dere duvarları, diğer taşkın yapılarının yeniden yapılması ve tamir edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde Marmaris ilçesinde 11 bin 663, il genelinde ise 150 bin 263 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.