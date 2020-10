Büyükşehir kütüphanesi dijital erişime açılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya kazandırdığı en önemli yatırımlarından olan ve Türkiye’nin eğitime verdiği desteklerle ismini ölümsüzleştirdiği Türkan Saylan’ın adının yaşatılacağı Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesindeki kütüphanelerle bilginin de merkezi olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile yaklaşık 35 bin yazılı esere ev sahipliği yapacak olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi dijital olarak da okuyuculara bilgiye erişim imkanı verecek şekilde tasarlandı.

4 kütüphanede yaklaşık 35 bin kitap olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi 20 bin kitap kapasitesine sahip ve şu ana kadar 40 adet basılı süreli yayın (kültür, sanat, edebiyat, spor, tarih, felsefe, toplum, çocuk dergileri gibi) aboneliği gerçekleştirildi. 75 kişinin aynı anda çalışmasına olanak sağlayan kütüphane ayrıca 14 bilgisayar da dijital olarak da bilgiye erişimi sağlayacak. Kütüphanede genel konular (sözlükler, ansiklopediler, genel diziler, müzecilik), Felsefe ve Psikoloji, Din, Sosyal Bilimler, Dil ve Dilbilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji / Uygulamalı Bilimler, Sanat, Edebiyat ve Söylem, Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi, modern dünya edebiyatı, Coğrafya ve Tarih gibi birçok farklı içerik de 20 bin eser bulunacak.

Çocuk kütüphanesi çocuklar için özel tasarlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesi 0-7 yaş arası çocuklar için tasarlandı. Çocuklar için 5.000 kitapla hizmet verecek olan kütüphanede masa, sandalye, raflar gibi mobilyalar çok amaçlı tasarlandı. Çocuk Kütüphanesinde engelli çocuklar için sesli kitap ve Braille alfabesiyle oluşturulmuş kitaplar ve canlandırma hikayeleri izlemeleri için TV ünitesi bulunuyor. Çocuk Kütüphanesi bebekler, okul öncesi çocuklar, özel gereksinimi olan çocuklar, ebeveynler ve diğer aile üyeleri, bakıcılar, kreşler ve okul öncesi eğitim kurumlarına hizmet vermeyi hedefliyor.

Oktay Akbal ve Ünal Türkeş arşivleri de Türkan Saylan’da

Türk edebiyatının ve basının en önemli isimlerinden, Muğla sevdalısı Oktay Akbal kişisel kütüphanesi, arşivi ve eşyaları ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde “Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi” ile yer alıyor. 5-6 bin kitap, Oktay Akbal’ın arşivleri, daktilosu, dönemin edebiyatçıları Orhan Veli, Necati Cumalı, Melih Cevdet gibi yazar arkadaşları ile resimleri, ödül dolabı kütüphanede yer alacak.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Muğla’ya, Muğla tarihine büyük emek vermiş Ünal Türkeş’in ismini taşıyan kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. “Ünal Türkeş Muğla Tarih kitaplığı” kütüphanesinde yaklaşık 4 bin kitap, 1 daktilo, aldığı ödüller, plaketler, fotoğraf arşivi, 1 adet gözlük, kalemi ve çeşitli yazışmaları bulunuyor.

Gelişen teknoloji ile bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde kütüphanelerin hala önemini koruduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde oluşturdukları kütüphanelerle her yaştan vatandaşı her türlü bilgiye kolayca ulaştıracaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğlamızda bir Çağdaş Yaşam Merkezi hayal ettik. Farklı etkinlikler, aktivitelerin ve her yaştan hemşehrimizin bir araya geleceği, eğitimin, sosyalleşmenin, bilginin, sporun, söyleşilerin yapılabileceği bir merkez. Hayalimizi hayata geçirdik ve hemşehrilerimizin oyları ile bu merkeze bir eğitim neferi, ömrünü kardelenlere adamış bir Cumhuriyet aydınının ismini verdik. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’miz farklı özellikleri ile hemşehrilerimizin sosyal hayatına renk katması, keyifli vakit geçirmesi için tasarlandı. İçerisindeki 4 kütüphanesi de her yaştan hemşehrimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak için oluşturuldu. Muğla Sevdalısı çok değerli gazeteci yazar Oktay Akbal, Muğla’mızın hafızası çok değerli Ünal Türkeş isimleri ve arşivleri de bu merkezimizde bir kez daha ölümsüzleşti. Bilgiye erişimin merkezi ve çok değerli isimlerin yaşatılacağı kütüphanelerimiz fikri, irfanı ve vicdanı hür nesillerin yetişmesi için çok önemli bir kaynak olacak” dedi.