Büyükşehir Kırsaldaki Çınarlarına sahip çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü yaşlıların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için imkânlarını seferber ediyor. Kırsaldaki Çınarlar hizmeti ile Muğla’da yaşayan yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde 2017 yılından bugüne kadar 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verdi.

Yaşlıların hayatı kolaylaşıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler önceden randevu alınan evlere gidip tüm temizliği yapıyor; camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler koltuklar temizleniyor, ortalık toplanıp çöpler atılıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleme çalışmaları, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul ve perde takılması gibi küçük tamiratlar da yaparak yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verildi

İlk olarak Menteşe, Ula, Yatağan, Kavaklıdere ve Milas ilçelerine hizmet vermeye başlayan “Kırsaldaki Çınarlar” ekipleri 26 Eylül 2019 tarihinden itibaren 13 ilçeye de hizmet vermeye başladı. Bugüne kadar Menteşe ve Ula’da 248 aile 2 bin 211 kez, Yatağan ve Kavaklıdere’de 135 aile 969 kez, Milas’da 81 aile 2 bin 293 kez, Bodrum’da 43 asile 639 kez, Marmaris ve Datça’da 22 aile 649 kez, Fethiye ve Seydiekemer’de 73 aile 938 kez, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de ise 66 aile 891 kez olmak üzere toplam 668 aileye 8 bin 590 kez hizmet verildi.