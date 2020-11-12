Büyükşehir Kasım ayı meclisi toplandı

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

39 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde 20 karar oy birliğiyle karara bağlandı. Gündem konularından 21’i plan bütçe komisyonuna, 2’si imar ve bayındırlık komisyonuna sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantı konuşmasına geçen bir aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla Muğla’ya hizmete edildiğini söyledi ve kararların büyük bir bölümünde oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti.